Молодой репортёр из ПсковГУ признана лучшим SMM специалистом зимней универсиады-2019

11:53, 22 марта 2019, ПАИ

Выпускница Псковского государственного университета, специалист управления по молодежной политике Владислава Полякова поучаствовала в качестве репортера на XXIX Всемирной зимней универсиаде и стала победителем в номинации «Лучший SMM специалист».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, впервые за время проведения зимних универсиад для молодых спортивных журналистов была организована образовательная программа международной федерации студенческого спорта «Молодой репортер» по нескольким направлениям: «репортер», «фотожурналист» и «специалист онлайн-медиа». Восемнадцать молодых журналистов (из России, ЮАР, Ирландии, США, Непала, Австралии, Канады), которые только начинают свой профессиональный путь, окунулись в жизнь спортивного журналиста.

«Это были напряженные и вместе с тем захватывающие двенадцать дней. Работать спортивным журналистом очень непросто: разбираться в нюансах и правилах разных видов спорта хорошо, но недостаточно. Выносливость и оперативность – не менее необходимые качества для того, кто освещает спортивные события подобного масштаба», - сказала Владислава Полякова.

Молодые репортеры посещали лекции и мастер-классы международных и российских специалистов, ежедневно проводили встречи и рабочие сессии с наставниками, под руководством которых создавали контент о ходе универсиады на русском и английском языках для социальных сетей, электронных газет, сайтов.

В конце программы участники получили сертификаты международного образца, лучшие репортеры были отмечены организаторами и получили памятные подарки.