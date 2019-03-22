Глава отдела лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии встретится с жителями Себежа и Опочки

17:09, 22 марта 2019, ПАИ

25 марта с 11:00 до 12:00 в Себеже заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин проведет прием граждан по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в Опочке руководитель ЛРР встретится с гражданами с 15:00 до 16:00.

Прием граждан в Себеже пройдет по адресу: улица Автомобилистов, 22 (телефон для справок 8-953-244-31-04). А в Опочке Василий Софин проведет встречу по адресу: улица Красногородская, 10б (телефон для справок 81138-2-12-09).