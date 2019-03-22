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Общество

6 автомобилей с чрезмерной тонировкой стекол выявили сотрудники ДПС в ходе рейда в Пскове

В Пскове 21 марта сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УГИБДД УМВД России по Псковской области в ходе рейда выявили 15 нарушений, 6 из них касались не соответствия нормам тонировки и затемнения стёкол автомашин.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, с начала года дорожные инспекторы составили 473 административных протокола по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают наложение на водителя административного штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, гражданину предлагается на месте устранить выявленное нарушение. В случае отказа автоинспектор выносит требование о прекращении противоправных действий. При повторном задержании данного водителя, он подвергается наказанию, предусмотренному статьей 19.3 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Псковской области предупреждает граждан, что при использовании тонированных стекол у водителей снижается скорость реакции и ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов. Тонировка снижает также расстояние и скорость распознавания объектов в темное время суток. Тем самым, повышается риск возникновения аварийной ситуации на дороге. Особенно высок он ночью, когда отсутствие достаточного освещения может привести к ДТП не только в транспортном потоке, но и во дворах. Управление ГИБДД Псковской области призывает водителей привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств.

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