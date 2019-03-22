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Общество

Объявлен аукцион на реконструкцию второго корпуса школы №6 в Великих Луках

Объявлен электронный аукцион  на определение подрядчика по выполнению реконструкции здания средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках. Данные о его проведении размещены в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Капитальный ремонт ждёт корпус школы на проспекте Гагарина, 128, который был построен в 1963 году. Начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 133 млн рублей.

Финансироваться работы будут в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Они должны быть выполнены до конца июня 2020 года.

Средства на ремонт здания привлечены усилиями губернатор Псковской области Михаила Ведерникова. В 2018 году он, будучи врио главы региона, обратил внимание федеральных властей на ветхий объект, подчеркнув, что реконструкция здания станет ещё одинм шагом к ликвидации  второй смены в великолукских школах.

Сейчас корпус школы, подлежащий реконструкции закрыт. С нового учебного года все дети переведены в новый корпус школы №6 на проспекте Гагарина, 108, построенный при поддержке Министерства просвещения РФ по федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы».

 

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