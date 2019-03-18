21-я сессия Псковской гордумы пройдёт 27 марта

17:17, 22 марта 2019, ПАИ

27 марта в 10:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) состоится очередная 21-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В проект повестки дня сессии включены 44 вопроса, касающиеся жизнедеятельности города. Среди них - о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 26 декабря 2018 года №538 «О бюджете Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», о назначении публичных слушаний по проекту решения Псковской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Город Псков», об утверждении положения о порядке использования официальной символики 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

В повестке дня сессии - вопросы по кадрам, распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда. Планируется, что депутаты рассмотрят вопросы о награждении медалью города «За заслуги перед Псковом», почетной грамотой и благодарственным письмом Псковской городской Думы, заслушают информацию администрации города об организации уборки Пскова, об экологической безопасности завода «Титан - Полимер» в ОЭЗ ППТ «Моглино» Псковского района.

С проектом повестки можно ознакомиться здесь>>>