Александр Козловский: Народная программа сформирована по запросам жителей
Итоги сбора предложений в Народную программу для Псковской области на ближайшие пять лет подвёл депутат Госдумы Александр Козловский на форуме и конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», которые проходят в Пскове 4 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
Перед утверждением региональной Народной программы он отметил, что с жителями Псковской области были проведены тысячи встреч и их наказы учтены в стратегическом документе. «Каждый в этом зале внёс свою лепту. Все собранные поручения вошли в Народную программу», – добавил Александр Козловский.
Депутат напомнил, что на съезде партии в Москве президент РФ Владимир Путин поручил сделать программу реалистичной и честной. В стране и в Псковской области в частности продолжится строительство и ремонт школ и детских садов, комплексное развитие территорий, будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодёжи, будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский.
Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. По словам парламентария, усилению этой работы будут посвящены ближайшие пять лет.
«Псковская область будет становиться всё более сильной и процветающей», – резюмировал он.
Псковский суд рассмотрит иски об отмене регистрации кандидатов от КПРФ на выборах в Заксобрание
10 тысяч предложений псковичей: как голос жителей региона стал основой Народной программы
Михаил Ведерников назвал ключевые направления развития Псковской области на ближайшие пять лет