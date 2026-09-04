Александр Козловский: Народная программа сформирована по запросам жителей

13:54, 04 сентября 2026, ПАИ

Итоги сбора предложений в Народную программу для Псковской области на ближайшие пять лет подвёл депутат Госдумы Александр Козловский на форуме и конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», которые проходят в Пскове 4 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Перед утверждением региональной Народной программы он отметил, что с жителями Псковской области были проведены тысячи встреч и их наказы учтены в стратегическом документе. «Каждый в этом зале внёс свою лепту. Все собранные поручения вошли в Народную программу», – добавил Александр Козловский.

Депутат напомнил, что на съезде партии в Москве президент РФ Владимир Путин поручил сделать программу реалистичной и честной. В стране и в Псковской области в частности продолжится строительство и ремонт школ и детских садов, комплексное развитие территорий, будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодёжи, будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский.

Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. По словам парламентария, усилению этой работы будут посвящены ближайшие пять лет.

«Псковская область будет становиться всё более сильной и процветающей», – резюмировал он.