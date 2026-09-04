Игорь Дитрих объяснил важность Народной программы для псковских семей

13:41, 04 сентября 2026, ПАИ

Почему Народная программа важна для псковских семей, объяснил вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих по итогам форума и конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», которые прошли в Пскове 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Заксобрания.

«Все прекрасно знают, что у меня большая семья, где вместе живут разные поколения: от самых маленьких до восьмидесятилетних бабушек и дедушек. Кто-то ходит в детский сад, кто-то – в школу, есть студенты, молодые и уже «созревшие» специалисты», – поделился он.

По мнению депутата, в Народной программе отражено всё, что нужно для большой семьи. «На первом месте здесь семья, здоровье, образование, возможности для развития детей и, безусловно, старшее поколение. Фракция «Единой России» в Законодательном собрании Псковской области, как и ранее, будет поддерживать проекты, направленные на социальную защиту этих категорий граждан», – заключил Игорь Дитрих.

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области сегодня, 4 сентября, на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.