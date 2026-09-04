10 тысяч предложений псковичей: как голос жителей региона стал основой Народной программы

15:15, 04 сентября 2026, ПАИ

10 тысяч предложений в Народную программу «Единой России» направили жители Псковской области. Сегодня, 4 сентября, её утвердили в ходе форума и конференции Псковского регионального отделения партии. О том, какие успешные региональные практики стоит развивать и масштабировать и дальше, рассказал глава региона Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода.

«В первую очередь это, конечно, реализация президентских нацпроектов, программ, которые есть по линии правительства, министерств, ведомств, наши региональные программы в том числе, гранатовый конкурс ТОС. Сегодня приводили в пример Псков, 44 миллиона рублей составил размер муниципального гранта – это беспрецедентно большая сумма, поэтому руководство города большие молодцы, всё до копейки тратится на те направления, на те территории, которые жители считают первостепенными», – отметил он.

Глава региона также заметил, что в ходе поездок по округам уже виден результат преображения территорий, который проявился благодаря комплексному подходу: «И сами люди, и окружные администрации планируют, как они хотят, чтобы выглядела территория. Иногда это достаточно большая площадь и идёт обсуждение – о том, какие инструменты доступны, договариваются, что буду делать поэтапно, ежегодно, и так постепенно развивают эту территорию. Мы видим, что это даёт очень хороший результат».

По словам Михаила Ведерникова, в отдельном фокусе внимания – забота о бойцах специальной военной операции и их семьях, о ребятах, которые возвращаются с линии боевого соприкосновения, в том числе большое внимание удаляем вопросам реабилитации. В регионе первым в стране был создан духовно-реабилитационный центр, который находится в Печорах и работает при монастыре.

«Сейчас мы прорабатываем большой проект, и я уверен, что мы его реализуем в ближайшие пару лет. Это создание профессионального, серьёзного центра физической и спортивной адаптации. Всех секретов раскрывать не буду, работаем над тем, чтобы там появился высокотехнологичный медицинский блок федерального уровня», – анонсировал Михаил Ведерников.

Губернатор резюмировал, что это основные направления работы, а в целом их намного больше и все они отражены в новой партийной программе.

Ранее в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.