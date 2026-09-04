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Политика

«Впечатляет»: Александр Котов – о развитии территорий в Псковской области

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов отметил позитивные изменения в Псковской области за последние годы. Сегодня, 4 сентября, он выступил на форуме и конференции регионального отделения партии, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Александр Котов поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за работу по развитию области. Он отметил, что изменения особенно заметны при сравнении сегодняшней ситуации с тем, что было несколько лет назад. «Очень сильно изменилась ситуация в области. Мы видим, что было и стало в реальной жизни. Я могу сравнить, к примеру, Усвятский район сейчас и десятилетней давности. Впечатляет», – сказал Александр Котов.

По его словам, речь идёт не об абстрактных показателях, а о конкретных изменениях, которые жители могут увидеть в своих городах и районах.

Председатель Заксобрания также отметил изменение отношения людей к окружающей территории. По его словам, проекты федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и ТОС не только меняют населенные пункты, но и постепенно формируют новое отношение жителей к ним. «Мы не только благоустраиваем территории, но и меняем сознание людей. Люди видят, где сделаны работы ФКГС, ТОС, и хотят таких же территорий», – сказал Александр Котов.

«Там, где комфортно, стыдно бросить мусор, – заметил председатель регионального парламента. – Да, мы медленно меняем сознание, но после этого будет совсем другая Псковская область».

Александр Котов поблагодарил глав муниципальных образований за работу по благоустройству и развитию территорий.

Он также подчеркнул важность командной работы и взаимной поддержки: «Важно чувствовать силу команды, плечо и поддержку друг друга. Это заряжает энергией и заставляет двигаться вперёд». Александр Котов призвал региональную команду «Единой России» продолжить прямой диалог с избирателями и довести до конца начатую работу. По его словам, некоторые уже провели более 100 встреч с жителями.

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