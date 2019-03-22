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Общество

Ульяна Михайлова оправдывает конфликт интересов в Псковском облсовпрофе

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова не видит проблемы в то, что ее муж руководит крупнейшим активом профсоюзов, санаторием «Хилово», а брат связан с одним из крупнейших подрядчиков санатория. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции профсоюзного лидера, которая состоялась сегодня, 22 марта.

Отвечая на вопрос о том, не лучше ли было бы проводить договоры с подрядчиками через конкурс, чтобы продемонстрировать прозрачность работы Псковоблсовпрофа, Ульяна Михайлова заявила: «Мы - общественная организация». По ее мнению, достаточно того, что сделки проверяют контрольные органы двух хозяйствующих субъектов.

Ульяна Михайлова добавила, что пока каких-либо претензий и подозрений в завышенном ценообразовании не было. 

Добавим, что доход семьи Ульяны Михайловой за последние пять лет всего вдвое меньше доходов облсовпрофа и составил 36 млн рублей. Кроме того, ежеквартально муж Ульяны Михайловой, который возглавляет дочернее предприятие облсовпрофа, получает премии в размере более 1 млн рублей.

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