Ульяна Михайлова думает, не пора ли «паковать чемоданы»

16:49, 22 марта 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова прокомментировала публикации СМИ о том, что ее семья заработала почти 36 млн за последние 5 лет на профсоюзных активах, и что «в ближайшее время лидера псковского областного совета профсоюзов могут взять под стражу». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции профсоюзного лидера, которая состоялась сегодня, 22 марта.

«Это что? Сюжет такой? Или пора паковать чемоданы? До конца оценка внутри нашей профсоюзной организации не пришла», - пояснила она. «Проведем перегруппировку, встретимся с адвокатами», - добавила Ульяна Михайлова.

Добавим, что доход семьи Ульяны Михайловой за последние пять лет всего вдвое меньше доходов облсовпрофа и составил 36 млн рублей. Кроме того, ежеквартально муж Ульяны Михайловой, который возглавляет дочернее предприятие облсовпрофа, получает премии в размере более 1 млн рублей.