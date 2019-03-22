Весеннюю коллекцию от MANGO и ювелирные украшения от «Ювелирторга» увидят гости выставки «Свадьба EXPO'2019»

18:29, 22 марта 2019, ПАИ

23 марта в 14:30 на выставке «Свадьба EXPO'2019» продет показ новой весенней коллекции от MANGO и ювелирных украшений от компании «Ювелирторг», сообщили Псковскому агентству информации представители салонов.

«Весенняя коллекция MANGO у нас очень свежая и интересная, – отметила исполнительный директор магазина Юлия Колотилова. – Она соответствуют всем последним тенденциям моды, довольно современная. Это именно легкая коллекция, которая позволит девушкам себя комфортно и модно чувствовать в этом сезоне».

Директор псковского салона «Ювелирторг» Светлана Корельская рассказала, что на показе будут представлены эксклюзивные модели бус, колье, браслетов из драгоценных и полудрагоценных камней: жемчуга, кораллов, бирюзы, янтаря, сердолика, агата, аметиста и золотистого жемчуга. Также гости увидят комплекты из серебра и серебра с позолотой, драгоценными, натуральными и поделочными камнями, серьги подвески с нанокристаллами.

Весеннюю коллекцию от MANGO и ювелирные украшения от компании «Ювелирторг» продемонстрируют модели агентства Diva Models.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>