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Общество

Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»

Сегодня, 22 марта, заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Гедиминас Таранда встретился с творческими жителями Псковской области в проектном офисе «Команды 2018». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, встреча прошла в рамках «Диалога на равных».

Гедиминас Таранда рассказал, что жителей Псковской области отличает желание «что-то делать». По его словам, люди хотят, чтобы здесь было удобно жить, и хотят создавать удобную структуру для жизни. Также балетмейстер подчеркнул важность того, что у губернатора Михаила Ведерникова складываются дружеские отношения с местным населением.

«Здесь есть всё - экология, рыбалка, история. Это плюс для фестивалей. И те группы, которые посетили область, Псков, хотят снова здесь побывать», - отметил он.

  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
    Фото: Дарья Хваткова

Гость рассказал, что в других регионах балет выступает только в областной столице, а Псковской области есть сельские поселения, где выступил и симфонический оркестр, и балет. Гедеминас Таранда подчеркнул, что подобные проекты удалось реализовать именно благодаря «Команде 2018». Он добавил, что на предстоящий балет «Лебединое озеро» в Пскове все билеты распроданы.

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