Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»

18:01, 22 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 22 марта, заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Гедиминас Таранда встретился с творческими жителями Псковской области в проектном офисе «Команды 2018». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, встреча прошла в рамках «Диалога на равных».

Гедиминас Таранда рассказал, что жителей Псковской области отличает желание «что-то делать». По его словам, люди хотят, чтобы здесь было удобно жить, и хотят создавать удобную структуру для жизни. Также балетмейстер подчеркнул важность того, что у губернатора Михаила Ведерникова складываются дружеские отношения с местным населением.

«Здесь есть всё - экология, рыбалка, история. Это плюс для фестивалей. И те группы, которые посетили область, Псков, хотят снова здесь побывать», - отметил он.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























Гость рассказал, что в других регионах балет выступает только в областной столице, а Псковской области есть сельские поселения, где выступил и симфонический оркестр, и балет. Гедеминас Таранда подчеркнул, что подобные проекты удалось реализовать именно благодаря «Команде 2018». Он добавил, что на предстоящий балет «Лебединое озеро» в Пскове все билеты распроданы.