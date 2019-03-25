Плавучие лего

14:42, 25 марта 2019, ПАИ

Идея плавучих ресторанов для Пскова не нова: весной-осенью 2017 года на левом берегу Великой в центре города работало кафе-дебаркадер «Чайка». Аналогов ему пока что нет, но, вероятно, скоро все изменится - в городе началось производство бесфундаментных конструкторов, предназначенных в том числе для размещения на воде. Созданием инновационных объектов для бизнеса занимается НПО «Кон-Тики», завод которого посетила корреспондент Псковского агентства информации.

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Завод «Кон-Тики» – единственное в России предприятие полного цикла металлообработки, деревообработки и формовки композитных материалов, которое производит своего рода «конструкторы лего». Такие сборно-разборные и плавучие объекты создаются по технологии prefab, позволяющей полностью или частично собрать здание прямо на месте. Готовую конструкцию можно трансформировать под нужды бизнеса, а также переместить изменить ее локацию, так как она не считается объектом капитального строительства. Такой ход весьма заманчив для компаний, работающих в туристической сфере, - нужно гораздо меньше согласований и бумажной волокиты, а в случае чего имущество переезжает вместе с хозяином.

В НПО «Кон-Тики» научная часть представлена конструкторским бюро в Санкт-Петербурге, а производственная – собственным заводом, отделения которого расположены в Пскове и Ломоносове (Ленинградская область). В Пскове производство налажено уже давно, но какое-то время компания оставалась в тени, а теперь решила заявить о себе. Плавучие отели и рестораны сразу же заинтересовали не только журналистов, но и Агентство инвестиционного развития Псковской области — его генеральный директор Игорь Девятко лично посетил завод и оценил его возможности с точки зрения развития туристической инфраструктуры региона.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























Экскурсию по производству провел руководитель НПО «Кон-Тики», конструктор Максим Майоров, который и является автором принципиально нового подхода к созданию сборно-разборных бизнес-объектов без капитального фундамента. Он лично сконструировал плавучие виллы и коттеджи, всесезонные лесные lounge-отели, бесфундаментные рестораны, банкетные залы, загородные площадки для свадебных мероприятий.

В цехе металообработки, который расположен в Пскове, Максим Майоров показал этапы работы над коммерческими конструкциями, одна из отличительных черт которых — повышенная жесткость. Он пояснил, что такие здания-конструкторы подходят и для размещения спортзала с тяжёлыми тренажерами, и даже для мини-стадиона. Ставить их можно где угодно, даже на водоеме, получив минимум согласований. В таком случае конструкция превратится в самое настоящий корабль, еще один вариант — установить объект на регулируемых опорах, чтобы он не был плавучим.

Игорь Девятко заявил, что для Псковской области этот продукт подходит идеально — на берегах рек можно создавать новые туристические объекты, объединяя их в туркластеры.

К примеру, на берегу одного из озер можно установить автономный маленький жилой модуль в стиле хай-тек. Он может стать не только гостевым домом, но и дачей или зимним домом.В домике есть полноценная ванная комната, кровать, кухня, «рундук» и шкафы для вещей, санузел и все блага цивилизации - автономное отопление, вся необходимая электроника, WI-FI. Производство и установка этой уменьшенной версии пятизвездочного отеля займёт совсем немного времени. И, что примечательно, стоимость «конструктора» не велика.

Разобрать его тоже недолго, так как дом не подключается к инженерно-техническим системам. В нём уже заложено все необходимое, в том числе генераторная станция, вентиляция, бак для сточных вод.

Из этого конструктора можно сделать все, что угодно — летний или зимний вариант здания любого назначения и любой площади. Так, если в ресторане-конструкторе ожидается небывалое количество гостей, специалисты «Кон-Тики» привозят новые детали, докручивают элементы. При этом заведение не закрывается в момент, когда его «дособирают». Помимо этого, любую стену можно заменить на окно или дверь и наоборот.

Другая отличительная черта инновационных объектов — сейсмоустойчивость. Поэтому их можно использовать как пункты временного размещения для нужд МЧС.

Узнав обо всех возможностях «Кон-Тики», Игорь Девятко сразу же предложил компании принять участие в Международном экономическом форуме, который пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней в конце июня. Гендиректор Агентства инвестиционного развития предположил, что создатели зданий-конструкторов вместе с другими производителями региона могли бы представить свои достижения на выставке, запланированной в рамках форума.

Также Игорь Девятко предложил Максиму Майорову помощь в получении кредитов в региональном Фонде развития промышленности, который входит в состав агентства. Это позволит создать новые производственные мощности и рабочие места, привлечь новых сотрудников, которых предприятию не хватает.

Руководитель «Кон-Тики» пояснил, что сейчас на псковском заводе работают порядка 30 человек, из них 15 - постоянные сотрудники, а остальные привлекаются на «авральные работы». «Этого крайне мало», - пояснил Максим Майоров и добавил, что нужно расширение производства, площадей. Что касается нехватки специалистов, по его словам, можно по пальцам пересчитать людей, имеющих квалификацию для работы на современном оборудовании. Почти все сварщики, фрезеровщики привыкли работать на старых станках, а переобучать их долго и дорого. Но в случае получения поддержки и долгосрочного сотрудничества это вполне возможно.

Игорь Девятко заметил, что на Ганзейских днях будет неплохая возможность заинтересовать потенциальные кадры — в июне выпускники образовательных учреждений определяются, куда им идти дальше. Максим Майоров одобрил эту идею и заявил, что «Кон-Тики» планирует организовать высокотехнологичное производство за счет внедрения автоматизированного оборудования, для программирования которого тоже нужны специалисты. Он подчеркнул, что компания готова отправить перспективных и заинтересованных людей на обучение. Руководитель «Кон-Тики» обратил внимание и на то, что оплата труда на заводе - уровня Санкт-Петербурга.

Подводя итог встречи, Игорь Девятко и Максим Майоров сошлись во мнении, что спрос на здания-конструкторы будет не только в Псковской области, но и по всей России. Но то, что инновационное производство размещено в области, - дополнительный плюс: псковичи и гости региона готовы открывать для себя новые виды отдыха, тем более, транспортная доступность области становится всё выше.