0
18:59
Чемоданные настроения
18:41
Названы победители областного конкурса «Душа земли Псковской»
18:29
Весеннюю коллекцию от MANGO и ювелирные украшения от «Ювелирторга» увидят гости выставки «Свадьба EXPO'2019»
18:25
Гедиминас Таранда: Пушкинская культура должна объединять все поколения
18:01
Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
17:39
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Великих Луках в этом году
17:36
Этническую музыку на барабанах сыграют представители студии «Полиритм» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
Еще новости
Общество

Названы победители областного конкурса «Душа земли Псковской»

Вручение удостоверений обладателям почетного звания «Душа земли Псковской» за 2018 год состоялось сегодня, 22 марта, в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работника культуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Это звание ежегодно присваивается руководителям лучших творческих коллективов в разных жанрах народного творчества.

Почетное звание за заслуги в развитии и сохранении народной культуры получили руководитель Образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Солнышко» Дома детского творчества города Пскова Ирина Белотелова, руководитель Народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Селяночка» из Пореченского библиотечно-досугового центра Великолукского района Дина Семенова, мастер декоративно-прикладного творчества, руководитель любительского объединения «Душа» Бежаницкого районного центра культуры Вера Максимова и руководитель Народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Веретье» Тямшанского культурно-досугового центра Псковского района Елена Обухова.

Победителей областного конкурса определили Комитет по культуре Псковской области и Псковский областной центр народного творчества.

В рамках мероприятия состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы, руководители которых стали обладателями заслуженного звания. Кроме того, была открыта выставка кукол бежаницкого объединения «Душа».

Отметим, что почетное звание «Душа земли Псковской» присваивается с 2004 года не только за достижения, но и за активную просветительскую и педагогическую деятельность, которая направлена на освоение и передачу творческих навыков подрастающему поколению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Названы победители областного конкурса «Душа земли Псковской»
22 марта 2019
Названы победители областного конкурса «Душа земли Псковской»
Весеннюю коллекцию от MANGO и ювелирные украшения от «Ювелирторга» увидят гости выставки «Свадьба EXPO'2019»
22 марта 2019
Весеннюю коллекцию от MANGO и ювелирные украшения от «Ювелирторга» увидят гости выставки «Свадьба EXPO'2019»
Гедиминас Таранда: Пушкинская культура должна объединять все поколения
22 марта 2019
Гедиминас Таранда: Пушкинская культура должна объединять все поколения
Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
22 марта 2019
Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Великих Луках в этом году
22 марта 2019
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Великих Луках в этом году
Этническую музыку на барабанах сыграют представители студии «Полиритм» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
22 марта 2019
Этническую музыку на барабанах сыграют представители студии «Полиритм» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
«Семь раз отмерь» - 22 марта (ЗВУК)
22 марта 2019
«Семь раз отмерь» - 22 марта (ЗВУК)
Выставка «Свадьба EXPO’19» откроется в Пскове 23 марта
22 марта 2019
Выставка «Свадьба EXPO’19» откроется в Пскове 23 марта

Идет загрузка...