Названы победители областного конкурса «Душа земли Псковской»

18:41, 22 марта 2019, ПАИ

Вручение удостоверений обладателям почетного звания «Душа земли Псковской» за 2018 год состоялось сегодня, 22 марта, в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работника культуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Это звание ежегодно присваивается руководителям лучших творческих коллективов в разных жанрах народного творчества.

Почетное звание за заслуги в развитии и сохранении народной культуры получили руководитель Образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Солнышко» Дома детского творчества города Пскова Ирина Белотелова, руководитель Народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Селяночка» из Пореченского библиотечно-досугового центра Великолукского района Дина Семенова, мастер декоративно-прикладного творчества, руководитель любительского объединения «Душа» Бежаницкого районного центра культуры Вера Максимова и руководитель Народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Веретье» Тямшанского культурно-досугового центра Псковского района Елена Обухова.

Победителей областного конкурса определили Комитет по культуре Псковской области и Псковский областной центр народного творчества.

В рамках мероприятия состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы, руководители которых стали обладателями заслуженного звания. Кроме того, была открыта выставка кукол бежаницкого объединения «Душа».

Отметим, что почетное звание «Душа земли Псковской» присваивается с 2004 года не только за достижения, но и за активную просветительскую и педагогическую деятельность, которая направлена на освоение и передачу творческих навыков подрастающему поколению.