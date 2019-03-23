Пскович вернул через суд почти в три раза больше денег, чем заплатил за некачественный диван

10:35, 23 марта 2019, ПАИ

Псковичу удалось через суд вернуть почти в три раза больше денег, чем он заплатил за некачественный диван, ставший предметом судебного разбирательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Диван пскович приобрёл в кредит за 14 тыс. 999 рублей в магазине «Много мебели». В процессе эксплуатации качество покупки оказалось ненадлежащим. При этом в претензионном (досудебном) порядке в возврате средств за товар покупателю было отказано, после чего он обратился в суд.

Специалист Управления Роспотребнадзора по Псковской области принял участие в судебном заседании и дал заключение в целях защиты нарушенных прав потребителя. По результатам рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение, в котором продавец взял на себя обязательства по возврату уплаченных за товар денежных средств, неустойки, компенсации убытков, в том числе на выплату кредита, морального вреда и судебных издержек. В итоге покупатель получил 42 тысячи рублей.