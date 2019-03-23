684 детских учреждения проверил псковский Роспотребнадзор за 2018 год

13:27, 23 марта 2019, ПАИ

В 2018 году Управление Роспотребнадзора по Псковской области проверило 684 детских и подростковых учреждения региона, всего же на контроле ведомства находится 901 такая организация. Из общего числа проверок 338 были плановыми, 421 объект обследовали внепланово, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

92,1% всех учреждений проверены с применением лабораторных и инструментальных методов исследования. Специалисты замеряли уровни искусственной освещенности в каждом помещении, микроклимат, уровень электромагнитных полей в компьютерных классах, лабораторные исследования воды. После капитальных и косметических ремонтов проводились лабораторно–инструментальные исследования содержания химических веществ в воздухе помещений объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, ежеквартально проводился мониторинг за организацией питания в учреждениях. Специалисты ведомства берут с объектов внешней среды смывы на бактерии группы кишечной палочки, смывы на паразитологические показатели, исследуют продукцию, поступающую на пищеблоки на санитарно- химические и физико-химические показатели. «Значимым фактором в профилактике заболеваний, связанных с организацией питания, является качество готовых блюд, соблюдение гигиенических требований по калорийности обеда, соответствие утвержденного меню фактическому рациону питания, соблюдение рекомендуемых среднесуточных наборов пищевых продуктов, процентное невыполнение норм питания», - отметили в Роспотребнадзоре.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий за нарушение требований санитарного законодательства в 2018 году были составлены 576 протоколов об административном правонарушении, вынесено 575 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 1 млн. 633 тыс. рублей.