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Общество

684 детских учреждения проверил псковский Роспотребнадзор за 2018 год

В 2018 году Управление Роспотребнадзора по Псковской области проверило 684 детских и подростковых учреждения региона, всего же на контроле ведомства находится 901 такая организация. Из общего числа проверок 338 были плановыми, 421 объект обследовали внепланово,   сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

92,1% всех учреждений проверены с применением лабораторных и инструментальных  методов исследования. Специалисты замеряли уровни искусственной освещенности в каждом помещении, микроклимат,  уровень электромагнитных полей в компьютерных классах, лабораторные исследования воды. После капитальных и косметических ремонтов проводились лабораторно–инструментальные исследования содержания  химических веществ в воздухе помещений объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, ежеквартально проводился мониторинг за организацией питания в учреждениях. Специалисты ведомства берут с объектов внешней среды смывы на бактерии группы кишечной палочки, смывы на паразитологические показатели, исследуют продукцию, поступающую на пищеблоки на санитарно- химические и физико-химические показатели. «Значимым фактором в профилактике заболеваний, связанных с организацией питания, является качество готовых блюд, соблюдение гигиенических требований по калорийности обеда, соответствие утвержденного меню  фактическому рациону питания, соблюдение рекомендуемых среднесуточных наборов пищевых  продуктов,   процентное невыполнение норм питания», - отметили в Роспотребнадзоре.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий за нарушение требований санитарного законодательства в 2018 году были составлены 576 протоколов об административном правонарушении, вынесено  575 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 1  млн.  633 тыс. рублей.

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