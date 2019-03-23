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Приём заявок на участие в первом в 2019 году псковском этапе Кубка России по ралли стартует 25 марта

25 марта стартует приём заявок на участие в VII этапе Кубка России по ралли, III отборочном этапе Чемпионата СЗФО по ралли 2019 года, I этапе Чемпионата Псковской области по ралли  «Трофей Александра Невского». Гонка станет первым в текущем году псковским этапом Кубка России и будет называться «Голубые озёра 2019», сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

Заявки будут приниматься до 18:00 19 апреля по  телефону (8112) 75-33-70 и e-mail faspo@inbox.ru.

22 апреля будет опубликован список участников гонки со стартовыми номерами, 25 апреля с 10:00 до 18:00 в Пустошкинском районе будут организованы тестовые заезды, на участие в которых также ведётся предварительная запись.

25 и 26 апреля в штабе ралли, который расположится в Пустошкинском районном центре культуры (Пустошка, Октябрьская улица, 55), будет вестись регистрация участников и выдача дорожных документов.  Также 26 апреля состоится ознакомление с трассой.

Гонка пройдёт 27 апреля. Страт ралли состоится в 10:00 в деревне  Рокачино Пустошкинского района, В 13:30 на центральной площади Пустошки пройдёт официальная церемония открытия соревнований. Награждение победителей состоится в этот же день в 20:00 в Пустошкинском районном центре культуры.

Напомним, в этом году Псковская область примет один этап Чемпионата России по ралли и три этапа Кубка России. На 23-26 мая намечен 3-й этап Чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы-2019». С 4 по 7 июля пройдёт ралли «900 озер» - 9-й этап Кубка России. Ралли «Псков-2019» будет финальным этапом Кубка России и состоится 26 - 29 сентября.

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