0
15:04
Регистрация браков на один день проходит на выставке «Свадьба EXPO’19»
15:03
«Титан-Полимер» рассказал псковичам о безопасности своего производства
14:22
Большой розыгрыш призов проходит «Свадьбе EXPO’19»
12:18
В Пскове открылась главная event-выставка «Свадьба EXPO’19»
09:21
Главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» начнёт работу в 12:00 в ТРК «Акваполис»
22:53
Воспитанники из детской Деревни-SOS Псков побывали в гостях у «бабушек» в Красном Кресте
21:49
Первое место в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП заняли гдовские спасатели
Еще новости
Общество

Дважды за сутки из-за американских B-52H над Балтийским морем в воздух поднимались российские Су-27

Дважды за сутки Министерство обороны РФ поднимало воздух истребители Су-27 из-за появления над Балтийским морем американских стратегических бомбардировщиков B-52H.   Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Самолёты ВВС США выполняли полет над нейтральными водами Балтийского моря, экипажи российских  Су-27 не допустили их приближение к государственной границе.

С 14 марта стратегическая авиация США выполнила семь полетов над Балтийским морем. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Регистрация браков на один день проходит на выставке «Свадьба EXPO’19»
23 марта 2019
Регистрация браков на один день проходит на выставке «Свадьба EXPO’19»
«Титан-Полимер» рассказал псковичам о безопасности своего производства
23 марта 2019
«Титан-Полимер» рассказал псковичам о безопасности своего производства 1
Большой розыгрыш призов проходит «Свадьбе EXPO’19»
23 марта 2019
Большой розыгрыш призов проходит «Свадьбе EXPO’19»
В Пскове открылась главная event-выставка «Свадьба EXPO’19»
23 марта 2019
В Пскове открылась главная event-выставка «Свадьба EXPO’19»
Главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» начнёт работу в 12:00 в ТРК «Акваполис»
23 марта 2019
Главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» начнёт работу в 12:00 в ТРК «Акваполис»
Воспитанники из детской Деревни-SOS Псков побывали в гостях у «бабушек» в Красном Кресте
22 марта 2019
Воспитанники из детской Деревни-SOS Псков побывали в гостях у «бабушек» в Красном Кресте
Первое место в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП заняли гдовские спасатели
22 марта 2019
Первое место в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП заняли гдовские спасатели
Названы победители областного конкурса «Душа земли Псковской»
22 марта 2019
Названы победители областного конкурса «Душа земли Псковской»

Идет загрузка...