Дважды за сутки из-за американских B-52H над Балтийским морем в воздух поднимались российские Су-27

14:38, 23 марта 2019, ПАИ

Дважды за сутки Министерство обороны РФ поднимало воздух истребители Су-27 из-за появления над Балтийским морем американских стратегических бомбардировщиков B-52H. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Самолёты ВВС США выполняли полет над нейтральными водами Балтийского моря, экипажи российских Су-27 не допустили их приближение к государственной границе.

С 14 марта стратегическая авиация США выполнила семь полетов над Балтийским морем.