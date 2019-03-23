Фотограф Константин Тищенко стал победителем конкурса «Комсомольской правды» в рамках «Свадьбы EXPO’19»
Победителем конкурса «Лучший псковский свадебный фотограф», который проводила редакция газеты «Комсомольская правда. Псков», стал Константин Тищенко. Награждение состоялось сегодня, 23 марта, в рамках выставки «Свадьба EXPO’19», которая проходит в Пскове в ТРК «Акваполис», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Кроме диплома фотограф получил сертификат на размещение своей рекламы и интервью о нём в следующем номере журнала «Свадебный перполох», который выйдет в свет осенью этого года.
Добавим, что в конкурсе участвовали 17 фотографов. По условиям конкурса они могли представить цветные или черно-белые снимки, сделанные в последние пять лет. Авторам предлагалось представить от 1 до 3 фотографий.
Голосование проходило на сайте «Комсомольской правды», также учитывалось мнение членов жюри.
Напомним, пятый год подряд выставку проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области. Первая «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис», четвёртая — 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>
В этом году участниками мероприятия стали порядка 60 компаний. Они представляют всё, что необходимо для подготовки к свадьбе или другому торжеству. Здесь работают специалисты по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, фотографы, визажисты и парикмахеры, можно увидеть модные наряды и украшения, организована дегустация праздничных блюд и напитков. Многие из участников выставки только в период её проведения распространяют сертификаты на скидки. Гостей выставки ждут розыгрыши подарков.