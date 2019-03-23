Фотограф Константин Тищенко стал победителем конкурса «Комсомольской правды» в рамках «Свадьбы EXPO’19»

15:37, 23 марта 2019, ПАИ

Победителем конкурса «Лучший псковский свадебный фотограф», который проводила редакция газеты «Комсомольская правда. Псков», стал Константин Тищенко. Награждение состоялось сегодня, 23 марта, в рамках выставки «Свадьба EXPO’19», которая проходит в Пскове в ТРК «Акваполис», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме диплома фотограф получил сертификат на размещение своей рекламы и интервью о нём в следующем номере журнала «Свадебный перполох», который выйдет в свет осенью этого года.

Добавим, что в конкурсе участвовали 17 фотографов. По условиям конкурса они могли представить цветные или черно-белые снимки, сделанные в последние пять лет. Авторам предлагалось представить от 1 до 3 фотографий.

Голосование проходило на сайте «Комсомольской правды», также учитывалось мнение членов жюри.