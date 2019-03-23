Более 150 разведчиков совершили ночные прыжки с парашютом в Псковской области

17:13, 23 марта 2019, ПАИ

Более 150 разведчиков Западного военного округа совершили свой первый ночной прыжок с парашютом из вертолётов Ми-8АМТШ в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Парашютные прыжки в темное время суток, наряду с прыжками на ограниченную площадку приземления и на воду, являются наиболее сложным упражнением в курсе воздушно-десантной подготовки, - отметили в пресс-службе. - К совершению таких прыжков допускаются только военнослужащие, имеющие твёрдые знания по предмету и выполнившие программу прыжков по другим задачам. Ночное десантирование требует от разведчиков уверенных действий не только в небе при минимальной видимости ориентиров, но и на земле, после приземления и при выходе на пункт сбора».

Воздушно-десантная подготовка входит в программу боевой подготовки всех разведчиков округа. Курс включает в себя теоретические и практические занятия по изучению устройства десантных парашютов, занятия на воздушно-десантных комплексах и городках по действиям парашютиста при отделении от летательного аппарата, при снижении и приземлении, боевую укладку парашютов и подготовку десантного снаряжения, и практическое выполнение прыжков из различных типов самолетов и вертолетов.

В программу входят прыжки на ограниченные площадки, прыжки в сложных метеоусловиях и в темное время суток, прыжки на водоемы, прыжки с задержкой в раскрытии основного парашюта.

На оснащении разведчиков округа стоят различные типы парашютных систем, позволяющие выполнять широкий спектр стоящих перед подразделениями задач.