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Общество

До 9 градусов тепла прогнозируется 24 марта в Псковской области

Днём 24 марта в Псковской области прогнозируется от +1 до +9 градусов. Ночью ожидается от -1 до +4. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала    ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом в регионе будет облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью 5 -10 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое.

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