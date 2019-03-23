До 9 градусов тепла прогнозируется 24 марта в Псковской области

18:00, 23 марта 2019, ПАИ

Днём 24 марта в Псковской области прогнозируется от +1 до +9 градусов. Ночью ожидается от -1 до +4. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом в регионе будет облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью 5 -10 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое.