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Общество

Товары общей стоимостью свыше 125 тысяч рублей похитил иностранец из магазинов в Псковской области

В Стругокрасненском районе суд заключил под стражу гражданина Таджикистана. Мужчину обвиняют в серии магазинных краж, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

По данным следствия, мужчина вместе с сообщниками приехал в Псковскую область для совершения кражи. Преступники похищали товары из магазинов популярной торговой сети в посёлках Струги Красные и Плюсса. Общая сумма ущерба превысила 125 тысяч рублей.

Суд решил отправить обвиняемого под стражу на два месяца. Такое решение принято из-за отсутствия у мужчины постоянного места жительства в России и риска, что он может скрыться от следствия.

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