«Михайловское» приглашает интернет-пользователей на новую видеоэкскурсию

23:21, 19 августа 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает интернет-пользователей на новую видеоэкскурсию. Подписчиков и гостей официального VK-сообщества Пушкинского заповедника познакомили с выставкой «Вот мельница…». Эта экспозиция была подготовлена к 40-летию музея-мельницы в Бугрово, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Виртуальную экскурсию по выставке проводит сотрудница «Михайловского» Татьяна Морозова. Свой рассказ она начинает около бюста С. С. Гейченко: именно ему, легендарному музейщику, первому послевоенному директору «Пушкинского уголка», принадлежала новаторская для своего времени идея создания литературно-этнографического комплекса с водяной мельницей и крестьянским двором.

Экскурсия, как и выставка, по сути, знакомит зрителей с историей самого молодого музея «Михайловского». Здесь представлены архивные документы и фотографии, произведения живописи и графики, образцы декоративно-прикладного искусства и предметы крестьянского быта. Среди наиболее любопытных экспонатов – работы, включённые Семёном Гейченко ещё в ту первую – сорокалетней давности – экспозицию музея-мельницы, и редкое издание 1818 года «Полное наставление о строении всякого рода мельниц водяных...», составленное Василием Левшиным – известным в пушкинскую эпоху специалистом по сельскому хозяйству.

В музее уточнили, что выставка «Вот мельница…» развёрнута в научно-культурном центре «Михайловского» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и будет работать здесь до конца декабря. В Пушкинском заповеднике рассчитывают, что после виртуального знакомства многие захотят увидеть эту экспозицию вживую.

Видеоэкскурсии по временным выставкам – недавний проект Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Сегодняшняя экскурсия по выставке «Вот мельница…», как и три предшествовавшие ей, опубликована в сообществе «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте».