Облачную погоду и до +20 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

07:21, 20 августа 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 20 августа. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области днём +16...+21 градус.

В Пскове также будут идти кратковременные дожди, днём столбики термометров покажут +18...+20 градусов. Атмосферное давление низкое.