О важности оттачивания мастерства в профессиональных конкурсах расскажут в эфире «Шпаргалки для родителей»

08:28, 20 августа 2026, ПАИ

О методической гибкости и важности оттачивания мастерства в профессиональных конкурсах пойдёт речь в новом выпуске программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM). Гостьей ведущей программы директора гимназии № 29 Пскова Елены Синёвой станет Александра Степанова, директор Псковского политехнического колледжа.

Зачем педагоги участвуют в конкурсах? Что даёт участие в них начинающим и опытным учителям? Как от отрицания перейти к получению удовольствия?

Слушайте программу в четверг, 20 августа, в 09:20, 12:20 и 20:20 на волнах радиостанции «7 НЕБО».

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Программа выходит в эфир каждый четверг, а видеоверсию можно посмотреть в группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».