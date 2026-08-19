Акция «Гражданский мониторинг» прошла в Великих Луках

23:49, 19 августа 2026, ПАИ

В рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» члены Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки – председатель совета Роман Иванов и Андрей Канавщиков – посетили дежурную часть отдела полиции в Великих Луках сегодня, 19 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целями визита стали проверка условий приёма посетителей, оценка эффективности деятельности личного состава и анализ степени открытости ведомственной информации для населения.

Общественники ознакомились с организацией несения службы в дежурную смену. Им продемонстрировали работу системы видеонаблюдения и рассказали об алгоритме действий сотрудников при поступлении экстренных вызовов по каналам 02 и 112. Представители общественного совета понаблюдали за приёмом и регистрацией заявлений граждан.

Нареканий по поводу содержательной части стендов и визуальной доступности текстов не возникло, отметили в УМВД России по Псковской области. Вся необходимая правовая информация расположена в видных местах и соответствует установленным нормативам МВД России, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что специалисты приводят в порядок конструкции Центрального моста в Великих Луках – удаляют граффити.