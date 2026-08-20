Наблюдать за аистами советует сегодня народный календарь

07:55, 20 августа 2026, ПАИ

Память преподобного Пимена и мученика Марина отмечают православные сегодня, 20 августа. На Марины-Пимены было принято наблюдать за аистами. Если птицы готовились к отлёту на юг, то люди ждали холодную и раннюю осень, пишет портал calend.ru.

Хозяйки в этот день обычно готовили сладкие пироги с малиной. А мужчины приговаривали: «Марины – не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут».

Урожай ягоды начинал сходить на нет. В северных регионах сетовали, что «спустя лето по малину в лес не ходят». Чувствовалась приближающаяся осень.