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Общество

Лилия Аюпова официально назначена министром спорта Псковской области

Лилия Аюпова официально назначена министром спорта Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

«За сравнительно небольшой срок руководитель продемонстрировала конструктивный подход к делу и профессионализм», – отметил губернатор.

В ходе рабочей встречи Лилия Аюпова представила отчёт о развитии спортивной инфраструктуры в регионе. По данным министра, площадки ГТО уже полностью готовы в Порхове, Новоржеве и Плюссе. Отдельно проработаны «умные» площадки: в Переслегино, Тямше и Невеле они завершены на 90 %. «Осталось нанести резиновое покрытие и разметку для волейбола, футбола и баскетбола», – уточнила Лилия Аюпова.

Продолжаются работы на ключевых объектах. В Острове идёт создание модульного зала для единоборств, а на стадионе «Колос» в Локне ведутся восстановительные и ремонтные мероприятия.

Министр обозначила планы на 2027–2028 годы: капремонт стадиона «Святогорец» в Пушкинских Горах, создание модульного зала на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, модернизация футбольного поля на стадионе «Локомотив», капремонт стадиона в Новоржеве, а также строительство ещё шести площадок ГТО.

Важное направление – кадровое обеспечение отрасли. В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» реализуется программа «Земский тренер»: все шесть вакансий уже подобраны. «Например, в деревне Родина тренером станет футболист, выступавший за „Динамо“ и „Балтику“», – подчеркнула Лилия Аюпова.

Ещё одна значимая инициатива – социальный сертификат «ПсковСтарт». Его планируется запустить осенью.

Дополнительным стимулом для развития спорта в регионе станет федеральная поддержка. Минспорт РФ утвердил для Псковской области перечень базовых видов спорта – в него вошли стрельба из лука, велоспорт, бокс и гребля. «Со следующего года регион сможет получать дополнительные федеральные субсидии на спортивную подготовку», – добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что Лилия Аюпова посетила музей спорта и олимпийского движения Псковского края.

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