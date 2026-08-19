Лилия Аюпова официально назначена министром спорта Псковской области
Лилия Аюпова официально назначена министром спорта Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
«За сравнительно небольшой срок руководитель продемонстрировала конструктивный подход к делу и профессионализм», – отметил губернатор.
В ходе рабочей встречи Лилия Аюпова представила отчёт о развитии спортивной инфраструктуры в регионе. По данным министра, площадки ГТО уже полностью готовы в Порхове, Новоржеве и Плюссе. Отдельно проработаны «умные» площадки: в Переслегино, Тямше и Невеле они завершены на 90 %. «Осталось нанести резиновое покрытие и разметку для волейбола, футбола и баскетбола», – уточнила Лилия Аюпова.
Продолжаются работы на ключевых объектах. В Острове идёт создание модульного зала для единоборств, а на стадионе «Колос» в Локне ведутся восстановительные и ремонтные мероприятия.
Министр обозначила планы на 2027–2028 годы: капремонт стадиона «Святогорец» в Пушкинских Горах, создание модульного зала на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, модернизация футбольного поля на стадионе «Локомотив», капремонт стадиона в Новоржеве, а также строительство ещё шести площадок ГТО.
Важное направление – кадровое обеспечение отрасли. В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» реализуется программа «Земский тренер»: все шесть вакансий уже подобраны. «Например, в деревне Родина тренером станет футболист, выступавший за „Динамо“ и „Балтику“», – подчеркнула Лилия Аюпова.
Ещё одна значимая инициатива – социальный сертификат «ПсковСтарт». Его планируется запустить осенью.
Дополнительным стимулом для развития спорта в регионе станет федеральная поддержка. Минспорт РФ утвердил для Псковской области перечень базовых видов спорта – в него вошли стрельба из лука, велоспорт, бокс и гребля. «Со следующего года регион сможет получать дополнительные федеральные субсидии на спортивную подготовку», – добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что Лилия Аюпова посетила музей спорта и олимпийского движения Псковского края.
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