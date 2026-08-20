Стали известны самые популярные специальности в колледжах России

08:19, 20 августа 2026, ПАИ

Самые популярные специальности у абитуриентов колледжей и техникумов России в основной период приёмной кампании назвали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Основной этап приёмной кампании в учреждениях среднего профессионального образования завершился. Наиболее популярными специальностями оказались «сестринское дело», «разработка и управление программным обеспечением», «лечебное дело», «туризм и гостеприимство», «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».

В основной этап приёмной кампании от абитуриентов поступило порядка трёх миллионов заявлений.