Стали известны самые популярные специальности в колледжах России
Самые популярные специальности у абитуриентов колледжей и техникумов России в основной период приёмной кампании назвали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Основной этап приёмной кампании в учреждениях среднего профессионального образования завершился. Наиболее популярными специальностями оказались «сестринское дело», «разработка и управление программным обеспечением», «лечебное дело», «туризм и гостеприимство», «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».
В основной этап приёмной кампании от абитуриентов поступило порядка трёх миллионов заявлений.
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