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Главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» начнёт работу в 12:00 в ТРК «Акваполис»
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Общество

Выставка «Свадьба EXPO’19» продолжит работу 24 марта в Пскове

Главная event-выставка региона «Свадьба EXPO’19» продолжит работу в Пскове завтра, 24 марта, в ТРК «Акваполис». Гостей ждут на мероприятии с 12:00 до 16:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В этом году экспозиция собрала порядка 60 участников. Здесь можно посмотреть работы псковских фотографов, определиться с оформлением и музыкальным сопровождением своего торжества, познакомится с ведущими.  Кроме того, в «Свадьбе EXPO’19» участвуют мастера, которые предлагают к торжествам как подарки ручной работы, так и необходимые атрибуты, например, подушечки для колец или бокалы для шампанского.

Все участники выставки только во время её работы предоставляют скидки на свои услуги. Также у всех гостей мероприятия есть возможность принять участие в большом розыгрыше призов.

Традиционно завтра будет вестись регистрация брака на один день. Пожениться, получить кольца и свидетельство о браке, можно будет с 13:00 до 16:00. 

Во второй день для гостей выставки выступят певица Алёна Шайн, исполнительницы Ines Kouki, Екатерина Ломанова и Екатерина Васильева. Также на сцене свои таланты представят Анастасия Васильева, народный коллектив «Псковского цирка», школа социальных танцев «LA CASA LOCA», шоу «БАККАРА» и кавер-группа «RADIOBAND».

Пятый год подряд выставку проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области. Первая «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис», четвёртая — 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

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