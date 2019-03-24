Презентация стихов Людмилы Тишаевой пройдет в Пскове

14:15, 24 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 24 марта, в 15:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в Пскове пройдет презентация сборника стихов псковской писательницы Людмилы Тишаевой, автора нескольких поэтических сборников, в том числе и для детей, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

В программе встречи - презентация книги, поэтические страницы, а также интерактив для детей и взрослых. В завершении пройдет выставка и продажа новых книг автора «В школе весело учиться» и «Бабушкина азбука».