0
18:53
Свадьба EXPO’19: праздничная программа второго дня выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:51
Свадьба EXPO’19: второй день выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:11
Приют для бездомных животных «Лесопилка» собирает деньги на выкуп зданий
18:00
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
16:00
Авиация Псковской области приведена в готовность для борьбы с ледовыми заторами
13:44
Усиление ветра ожидается в ближайшие три часа в Пскове и области
13:00
Регистрация браков на один день началась на «Свадьбе EXPO’19»
Еще новости
Общество

Презентация стихов Людмилы Тишаевой пройдет в Пскове

Сегодня, 24 марта, в 15:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в Пскове пройдет презентация сборника стихов псковской писательницы Людмилы Тишаевой, автора нескольких поэтических сборников, в том числе и для детей, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

В программе встречи - презентация книги, поэтические страницы, а также интерактив для детей и взрослых. В завершении пройдет выставка и продажа новых книг автора «В школе весело учиться» и «Бабушкина азбука».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Свадьба EXPO’19: праздничная программа второго дня выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 марта 2019
Свадьба EXPO’19: праздничная программа второго дня выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Свадьба EXPO’19: второй день выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 марта 2019
Свадьба EXPO’19: второй день выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Приют для бездомных животных «Лесопилка» собирает деньги на выкуп зданий
24 марта 2019
Приют для бездомных животных «Лесопилка» собирает деньги на выкуп зданий
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
24 марта 2019
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
Авиация Псковской области приведена в готовность для борьбы с ледовыми заторами
24 марта 2019
Авиация Псковской области приведена в готовность для борьбы с ледовыми заторами
Усиление ветра ожидается в ближайшие три часа в Пскове и области
24 марта 2019
Усиление ветра ожидается в ближайшие три часа в Пскове и области
Регистрация браков на один день началась на «Свадьбе EXPO’19»
24 марта 2019
Регистрация браков на один день началась на «Свадьбе EXPO’19»
Принять участие в большом розыгрыше призов смогут гости «Свадьбы EXPO’19»
24 марта 2019
Принять участие в большом розыгрыше призов смогут гости «Свадьбы EXPO’19»

Идет загрузка...