Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта

12:46, 24 марта 2019, ПАИ

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается сегодня, 24 марта. Как пишет портал calend.ru, в этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

Этот День был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.

Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4 тыс. 500 человек, а почти 30 тыс. человек заболевают ею (большинство из которых — жители развивающихся стран).

В 1909 году в Москве открыли первую бесплатную амбулаторную лечебницу для данных больных, где также велась большая профилактическая работа среди населения. В 1910 году была организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая через три года имела 67 амбулаторий-попечительств и несколько санаториев. 20 апреля 1911 года впервые прошёл День «Белой Ромашки». Тогда мероприятия, направленные на борьбу с туберкулезом, проводились повсеместно. Хотя в советское время данная акция была забыта, но сегодня она вновь возрождается — в марте-апреле во многих российских регионах можно увидеть на улицах людей, раздающих белые ромашки — настоящие или искусственные, чтобы привлечь внимание населения к данной проблеме. А к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом также принято проводить различные благотворительные мероприятия.

Благодаря проводимой в России противотуберкулезной работе в последние годы удалось снизить рост заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. И всё же они продолжают оставаться на высоком уровне, отмечается рост распространения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Поэтому работа в данном направлении ведётся постоянно.

Целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, прежде всего, повышение осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по её ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней.