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Общество

Штурманы ВВС России отмечают 24 марта профессиональный праздник

День штурмана Военно-воздушных сил России отмечается сегодня, 24 марта. Как пишет портал calend.ru, в этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС).

В ходе Первой мировой войны стремительно совершенствовалась структура военной авиации, вследствие чего появились специальные службы: метеорологическая, аэронавигационная, аэрофотограмметрическая, радиотелеграфная и инженерно-техническая. Тогда же была создана и центральная аэронавигационная станция.

В то время еще не существовало точных приборов, которые помогали летчикам прокладывать маршрут, находясь в полете. Поэтому в обязанности штурмана-авианавигатора входила ориентировка в воздухе по земным объектам. Он сличал карту с местностью, опознавал ориентиры, после чего указывал рукой летчику направление дальнейшего полета. Штурман также должен был учитывать данные метеосводок при организации полетов, следить за исправностью навигационного оборудования самолетов и аэродромов, а в случае необходимости — ремонтировать его.

Большой вклад в развитие штурманской службы ВВС на начальном этапе её становления в Советской России внёс Борис Стерлигов, которого по праву называют отцом-основателем штурманской службы в том виде, в каком она начала своё полноценное развитие в структуре отечественной военной авиации. Ещё Борис Стерлигов известен как участник авиаперелёта по маршруту Москва - Нью-Йорк в 1929 году. 

В 1933 году он становится Главным штурманом (флагштурманом) Военно-воздушных сил и руководил главной штурманской службой страны до второй половины 40-х годов. За это время Борис Стерлигов успел разработать методику самолётовождения по компасу (как в дневное, так и в ночное время суток), которая стала единой для лётного состава и штурманов ВВС. Под его руководством были разработаны специальные барометрические измерители высоты и определители скорости самолёта, солнечный курсоуказатель, навигационный визир.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время в объединениях, соединениях и частях Воздушно-космических сил проходят службу более двух тысячи штурманов различных родов авиации. А основной задачей штурманской службы является обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

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