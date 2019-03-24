Начинать работу в саду рекомендует 24 марта народный календарь

10:24, 24 марта 2019, ПАИ

Ефимов день наступил по народному календарю сегодня, 24 марта. Как пишет портал calend.ru, на эту дату приходится чествование архиепископа Евфимия II, жившего в XV веке. Он родился в Новгороде, в семье священника Михея и Анны, которые долгое время не могли иметь детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. В 15 лет будущий архиепископ принял монашеский постриг. В 1429 году он был избран в архиепископы новгородские. За время своего архирейства Евфимий приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, заботился о переписке церковных книг. Также он прославился своей добродетельной жизнью.

На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает». С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами — «чтобы водились». Ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) — к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача.

В этот день начинали работы в саду. Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода — можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.