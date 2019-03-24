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Общество

Международный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования завершается в Пскове

VII Псковский открытый (международный) фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования завершается в Пскове сегодня, 24 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, в нем приняли участие около 90 фортепианных, камерных, инструментальных и вокальных ансамблей.

Вчера, 23 марта, прошли торжественное открытие конкурса и концерт лауреатов международных конкурсов «Музыкальный калейдоскоп» (Санкт-Петербург), Фестиваль ансамблевого музицирования, а также конкурсные прослушивания в номинациях «Фортепианный ансамбль» (первая и вторая возрастные группы), «Инструментальный ансамбль/ оркестр» и «Камерный ансамбль с фортепиано»

Сегодня, 24 марта, с 10:00 пройдут конкурсные прослушивания участников в номинациях «Фортепианный ансамбль» (четвертая и пятая возрастные группы), «Вокальный эстрадный ансамбль», «Вокальный фольклорный ансамбль», «Вокальный академический ансамбль».

В 16:00 состоится торжественное награждение и гала-концерт победителей конкурса. Конкурсные прослушивания проходят в концертных залах колледжа по адресу: Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 2, вход свободный.

В качестве председателей жюри выступили преподаватели Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Московского государственного института искусств.

Целями конкурса являются развитие и совершенствование ансамблевого исполнительства, пропаганда классической, народной и современной музыки, выявление одаренных учащихся-исполнителей.

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