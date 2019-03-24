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Общество

Литургию в храме 40 мучеников в Печорах совершил митрополит Тихон

22 марта, в день памяти Сорока мучеников Севастийских, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию Преждеосвященных даров в храме 40-ка Мучеников в Печорах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужили: протоиерей Владимир Семиндяев, благочинный церквей Печорского округа епархии; протоиерей Григорий Секретарев, настоятель храма 40-ка Мучеников города Печоры; архимандрит Филарет (Кольцов), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; протоиерей Леонид Секретарев, клирик храма 40-ка Мучеников; иерей Димитрий Головнев, настоятель храма святой великомученицы Варвары города Печоры; иерей Георгий Курносов, настоятель храма Димитрия Солунского города Пскова; иерей Николай Подгурский, клирик храма апостолов Петра и Павла (с Буя) города Пскова.

Песнопения литургии исполнили мужской хор под управлением Ивана Секретарева и смешанный хор под управлением Наталии Новиковой.

За богослужением молились почетный настоятель храма святой великомучнеицы варвары города Печоры протоиерей Евгений Пелешев, жители Печор и паломники.

По окончании божественной литургии митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью.

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