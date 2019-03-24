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Общество

Роструд оштрафовал псковский «Пластмастер» за отсутствие у монтажников психиатрического освидетельствования

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Пластмастер», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе плановой выездной проверки соблюдения трудового законодательства было выявлено, что работодатель допустил к выполнению работ монтажников, которые не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование, а также с нарушением сроков работникам выплачены отпускные и расчет при увольнении. Во время проверки было установлено, что в ООО не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

В пресс-службе отметили, что госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений и наложил административный штраф.

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