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Общество

За невыплату работнику денег Роструд оштрафовал «Автомобильные дороги Пскова»

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Автомобильные дороги Пскова», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе проверки выявлено, что работодатель не установил и не выплатил работнику повышенную оплата в связи с вредными условиями труда. На организацию наложен административный штраф согласно части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательство).

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