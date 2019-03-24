Противопожарный рейд прошел в Порховском районе

10:46, 24 марта 2019, ПАИ

23 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому района с целью профилактики пожаров и гибели людей на них провели профилактический рейд в селе Славковичи и деревне Лютые Болоты Порховского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда они распространили памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту» и «Пал травы - причина пожара!».

Специалисты провели профилактическое обследование жилых домов в частном секторе и профилактические беседы с гражданами в области пожарной безопасности.

Местных жителей ознакомили с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

До них также довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе.