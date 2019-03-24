0
13:44
Усиление ветра ожидается в ближайшие три часа в Пскове и области
13:00
Регистрация браков на один день началась на «Свадьбе EXPO’19»
12:32
Принять участие в большом розыгрыше призов смогут гости «Свадьбы EXPO’19»
12:12
20 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове
12:01
Выставка «Свадьба EXPO’19» проходит в Пскове
11:00
Турнир по шахматам «Белая ладья» проходит в Пскове
09:00
Главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» продолжит работу в 12:00
Еще новости
Общество

Противопожарный рейд прошел в Порховском районе

23 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому района с целью профилактики пожаров и гибели людей на них провели профилактический рейд в селе Славковичи и деревне Лютые Болоты Порховского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда они распространили памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту» и «Пал травы - причина пожара!».

Специалисты провели профилактическое обследование жилых домов в частном секторе и профилактические беседы с гражданами в области пожарной безопасности.

Местных жителей ознакомили с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

До них также довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Усиление ветра ожидается в ближайшие три часа в Пскове и области
24 марта 2019
Усиление ветра ожидается в ближайшие три часа в Пскове и области
Регистрация браков на один день началась на «Свадьбе EXPO’19»
24 марта 2019
Регистрация браков на один день началась на «Свадьбе EXPO’19»
Принять участие в большом розыгрыше призов смогут гости «Свадьбы EXPO’19»
24 марта 2019
Принять участие в большом розыгрыше призов смогут гости «Свадьбы EXPO’19»
20 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове
24 марта 2019
20 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове
Выставка «Свадьба EXPO’19» проходит в Пскове
24 марта 2019
Выставка «Свадьба EXPO’19» проходит в Пскове
Турнир по шахматам «Белая ладья» проходит в Пскове
24 марта 2019
Турнир по шахматам «Белая ладья» проходит в Пскове
Главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» продолжит работу в 12:00
24 марта 2019
Главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» продолжит работу в 12:00
Свадьба EXPO’19: артисты на сцене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 марта 2019
Свадьба EXPO’19: артисты на сцене (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...