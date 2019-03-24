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Общество

Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает жителей региона не допускать палов сухой растительности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день на территории субъекта уже были зафиксированы первые палы травы.

Чтобы избежать случайного загорания леса, следует соблюдать меры безопасности:

- не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки;

- не разводить костры в пожароопасный период;

- не сжигать мусор в лесу;

- не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов;

- не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;

- не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.

В ведомстве напомнили, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за такие нарушения граждане, должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа.

«Пожар, тем более природный, всегда легче предупредить, чем потушить. Уважаемые граждане, обратите внимание: наша с вами безопасность зависит от поведения каждого из нас. Не нарушайте требования пожарной безопасности!» – призывали в пресс-службе.

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