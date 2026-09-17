В Псковской области число пострадавших от укусов клещей снизилось почти на 30%

20:29, 17 сентября 2026, ПАИ

2 222 человека, в том числе 627 детей, обратились в медицинские организации Псковской области из-за присасывания клещей с начала сезона. Такие данные ПАИ привели в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Годом ранее пострадавших было больше: за тот же период 2025 года к медикам обратилось 3 158 человек, включая 808 детей. Таким образом, в 2026 году (с первого случая в марте и до середины сентября) клещи присасывались к людям почти на 30 % реже, чем годом ранее.



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко











Чаще всего клещи кусали людей на участках по месту жительства в сельских поселениях, на дачах и в лесу. Первый случай укуса в этом году зафиксировали 15 марта, тогда как в 2025-м – 10 марта.