Почти пять тысяч человек привилось от клещевого энцефалита в Псковской области

20:42, 17 сентября 2026, ПАИ

4 739 человек, в том числе 296 детей, вакцинировалось против клещевого вирусного энцефалита в Псковской области с января по август 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также за это время от клещевого вирусного энцефалита ревакцинировалось 3 326 человек, в том числе 262 ребёнка.

Напомним, что с начала сезона в Псковской области от укусов клещей пострадало 2 222 человека, в том числе 627 детей.