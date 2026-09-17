Почти каждый третий исследованный клещ в Псковской области оказался заражён боррелиозом

21:00, 17 сентября 2026, ПАИ

2 737 клещей исследовали в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организациях региона с начала сезона, из них 99 – на последней неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Из общего числа исследованных 2 171 клещ был снят с людей, ещё 566 собраны из объектов окружающей среды.

Статистика заражения клещей инфекциями, представляющими опасность для человека: поражённость клещевым вирусным энцефалитом составила 0,09 % (2 из 2 171), иксодовым клещевым боррелиозом – 28,19 % (612 из 2 171), моноцитарным эрлихиозом человека – 2,16 % (47 из 2 171), гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,93 % (42 из 2 171).

Таким образом, наиболее распространённой инфекцией остаётся боррелиоз – им заражён почти каждый третий исследованный клещ, снятый с человека. Энцефалит, напротив, встречается крайне редко – менее чем в 0,1 % случаев.

С начала сезона диагностировали два случая клещевого вирусного энцефалита и 24 случая клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у шести детей.