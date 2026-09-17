Почти каждый третий исследованный клещ в Псковской области оказался заражён боррелиозом
2 737 клещей исследовали в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организациях региона с начала сезона, из них 99 – на последней неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Из общего числа исследованных 2 171 клещ был снят с людей, ещё 566 собраны из объектов окружающей среды.
Статистика заражения клещей инфекциями, представляющими опасность для человека: поражённость клещевым вирусным энцефалитом составила 0,09 % (2 из 2 171), иксодовым клещевым боррелиозом – 28,19 % (612 из 2 171), моноцитарным эрлихиозом человека – 2,16 % (47 из 2 171), гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,93 % (42 из 2 171).
Таким образом, наиболее распространённой инфекцией остаётся боррелиоз – им заражён почти каждый третий исследованный клещ, снятый с человека. Энцефалит, напротив, встречается крайне редко – менее чем в 0,1 % случаев.
С начала сезона диагностировали два случая клещевого вирусного энцефалита и 24 случая клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у шести детей.
Напомним, что с начала сезона в Псковской области от укусов клещей пострадали 2 222 человека, 627 из них – дети. Вакцинировалось против клещевого вирусного энцефалита 4 739 человек, в том числе 296 детей.
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Почти каждый третий исследованный клещ в Псковской области оказался заражён боррелиозом