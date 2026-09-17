В Псковской области определили победителя регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2026»
В Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса «Народный участковый – 2026». По результатам голосования жителей региона победителем стала участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Себежский» капитан полиции Светлана Хан. Второе место заняла капитан полиции Полина Сверлова из Порхова, третье – старший лейтенант полиции Антон Екимов из Дновского муниципального округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Благодаря активной поддержке земляков Светлана Хан набрала наибольшее количество голосов. Теперь она представит Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый – 2026», который пройдёт в Москве в канун празднования Дня образования службы участковых уполномоченных полиции.
Светлана Хан служит в органах внутренних дел с 9 января 2018 года, в должности участкового уполномоченного полиции – с 23 июля 2021 года. Она обслуживает административный участок № 3 в Сосновом Бору, где проживает почти четыре тысячи человек.
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В Псковской области определили победителя регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2026»
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