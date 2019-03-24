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Общество

Литургию в Святогорском монастыре Пушкинских Гор совершил епископ Сергий

22 марта, в пятницу второй седмицы Великого поста, 40 мучеников Севастийских, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил литургию преждеосвященных Даров в Святогорском Свято-Успенском мужском монастыре Пушкинских Гор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили игумен Свято-Успенского Святогорского монастыря архимандрит Макарий (Швайко), насельники монастыря в священном сане, а также клирики Великолукской епархии. Диаконский чин возглавил иеродиакон Артемий (Слесарев).

Богослужебные песнопения исполнил хор братии Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря.

По окончании богослужения епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом, посвященным празднику и преподал святительское благословение.

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