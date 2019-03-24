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Общество

До +8 ожидается 25 марта в Псковской области

25 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градусов, днем - от +3 до +8.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется низким.

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