До +8 ожидается 25 марта в Псковской области

17:40, 24 марта 2019, ПАИ

25 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градусов, днем - от +3 до +8.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется низким.