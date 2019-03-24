Муниципальный форум по вопросам местного значения и благоустройства села пройдет в Пскове 29 марта

12:27, 24 марта 2019, ПАИ

Всероссийский Совет местного самоуправления проведёт Межрегиональный муниципальный форум «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. Благоустройство села» в Пскове 29 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В работе форума примут участие представители Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, федеральных Министерств, региональных органов государственной власти, главы муниципальных образований Северо-Западного, Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, представители общественных организаций и объединений: Всероссийского Совета местного самоуправления, Деловой России, Международной ассамблеи столиц и крупных городов, Российского Союза сельской молодежи, объединения Студенты России, Некоммерческеого партнерства ЖКХ-Контроль, эксперты, представители территориального общественного самоуправления, активные граждане.

В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы и механизмы поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения: участники познакомятся с позитивным опытом поддержки инициатив граждан, развития территориального общественного самоуправления как наиболее эффективного механизма взаимодействия органов власти и жителей, успешными управленческими решениями благоустройства сельских территорий, проектов по преобразованию территории поселков и деревень в рамках программ Инициативного бюджетирования, Народный бюджет, Формирования комфортной городской среды. Кроме того, представители Союза архитекторов продемонстрируют возможные недорогие архитектурные решения благоустройства села.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лучшая муниципальная практика благоустройства сельских поселений с участием граждан», который реализуется Всероссийским Советом местного самоуправления в 2018-2019 годах при поддержке Фонда президентских грантов.