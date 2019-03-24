На 79-м году жизни умер псковский писатель Борис Ильин

13:08, 24 марта 2019, ПАИ

На 79-м году жизни скончался известный псковский прозаик, член Союза писателей России с 1991 года Борис Ильин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Борис Ильин родился 1 мая 1940 года в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области. Учился в Мурманском мореходном училище, служил на флоте, окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Писал о родной истории, «русском трудовом человеке» и крестьянстве.

«Книги Бориса Ильина отличаются высокой художественностью, глубиной, любовью и уважением к родной стране. Из-под его пера вышло в свет шестнадцать книг прозы, которые были отмечены премией администрации Псковской области, дипломом Всероссийского конкурса за литературный проект «Свет далекого маяка» и другими наградами», – рассказали в пресс-службе.

Имя Бориса Ильина занесено в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова» и Псковскую энциклопедию.

Слова соболезнования выразил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин: «От имени псковских писателей выражаю соболезнование родным и близким покойного! Пусть земля будет Вам пухом, дорогой Борис Тимофеевич! Вечная память!».