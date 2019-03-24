0
13:44
Усиление ветра ожидается в ближайшие три часа в Пскове и области
13:00
Регистрация браков на один день началась на «Свадьбе EXPO’19»
12:32
Принять участие в большом розыгрыше призов смогут гости «Свадьбы EXPO’19»
12:12
20 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове
12:01
Выставка «Свадьба EXPO’19» проходит в Пскове
11:00
Турнир по шахматам «Белая ладья» проходит в Пскове
09:00
Главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» продолжит работу в 12:00
Еще новости
Общество

На 79-м году жизни умер псковский писатель Борис Ильин

На 79-м году жизни скончался известный псковский прозаик, член Союза писателей России с 1991 года Борис Ильин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Борис Ильин родился 1 мая 1940 года в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области. Учился в Мурманском мореходном училище, служил на флоте, окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Писал о родной истории, «русском трудовом человеке» и крестьянстве. 

Борис Ильин

«Книги Бориса Ильина отличаются высокой художественностью, глубиной, любовью и уважением к родной стране. Из-под его пера вышло в свет шестнадцать книг прозы, которые были отмечены премией администрации Псковской области, дипломом Всероссийского конкурса за литературный проект «Свет далекого маяка» и другими наградами», – рассказали в пресс-службе.

Имя Бориса Ильина занесено в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова» и Псковскую энциклопедию.

Слова соболезнования выразил председатель правления Псковского регионального отделения  Союза писателей России Игорь Смолькин: «От имени псковских писателей выражаю соболезнование родным и близким покойного! Пусть земля будет Вам пухом, дорогой Борис Тимофеевич! Вечная память!».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Усиление ветра ожидается в ближайшие три часа в Пскове и области
24 марта 2019
Усиление ветра ожидается в ближайшие три часа в Пскове и области
Регистрация браков на один день началась на «Свадьбе EXPO’19»
24 марта 2019
Регистрация браков на один день началась на «Свадьбе EXPO’19»
Принять участие в большом розыгрыше призов смогут гости «Свадьбы EXPO’19»
24 марта 2019
Принять участие в большом розыгрыше призов смогут гости «Свадьбы EXPO’19»
20 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове
24 марта 2019
20 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове
Выставка «Свадьба EXPO’19» проходит в Пскове
24 марта 2019
Выставка «Свадьба EXPO’19» проходит в Пскове
Турнир по шахматам «Белая ладья» проходит в Пскове
24 марта 2019
Турнир по шахматам «Белая ладья» проходит в Пскове
Главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» продолжит работу в 12:00
24 марта 2019
Главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» продолжит работу в 12:00
Свадьба EXPO’19: артисты на сцене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 марта 2019
Свадьба EXPO’19: артисты на сцене (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...