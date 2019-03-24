Дачный дом горел в деревне Польшино Локнянского района

16:23, 24 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 24 марта, в 11:23 поступило сообщение о возгорании в дачном доме в деревне Польшино Михайловской волости Локнянского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 4 человека. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.